Посольство США в Москве не вернуло паспорта российским журналистам из пула Сергея Лаврова

Американское пососльство все еще не вернуло паспорта российским журналистам, которые так и не получили свои визы для сопровождения делегации РФ на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Известий», пишет издание в своем Telegram-канале.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что был уверен в выдаче работникам СМИ РФ разрешающих въезд в страну документов. Он аргументировал это тем, что к «безобразному поведению» США было привлечено внимание. Глава МИД признал, что ошибся на этот счет.