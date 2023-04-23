Посольство США в Москве не вернуло паспорта российским журналистам из пула Сергея Лаврова

Американское пососльство все еще не вернуло паспорта российским журналистам, которые так и не получили свои визы для сопровождения делегации РФ на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Известий», пишет издание в своем Telegram-канале.