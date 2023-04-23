Юный геймер в Москве украл у мамы банковскую карту и перевел деньги мошенникам из онлайн-шутера

Десятилетний мальчик увидел в соцсетях предложение купить инвентарь для игры по очень низкой цене и решил воспользоваться картой матери. Ребенок продиктовал данные с носителя и код из SMS-сообщение мошенникам, которые списали со счета более 7 тысяч рублей. Мама заметила операцию и успела отобрать карту у сына. Ранее были зафиксированы случаи обмана еще двух детей в Московской области.