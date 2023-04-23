Юный геймер в Москве украл у мамы банковскую карту и перевел деньги мошенникам из онлайн-шутера

Новый случай обмана ребенка с помощью мобильной игры Standoff 2 зафиксирован в РФ. Школьник решил купить улучшение для своих героев и отдал мошенникам данные родительского банковского счета, уточняет Telegram-канал SHOT.
Десятилетний мальчик увидел в соцсетях предложение купить инвентарь для игры по очень низкой цене и решил воспользоваться картой матери. Ребенок продиктовал данные с носителя и код из SMS-сообщение мошенникам, которые списали со счета более 7 тысяч рублей. Мама заметила операцию и успела отобрать карту у сына. Ранее были зафиксированы случаи обмана еще двух детей в Московской области.
Ранее мошенники из Петербурга убедили пенсионерку отдать им квартиру и 7,5 млн рублей. Один из аферистов представился следователем и выведал данные банковского счета женщины.