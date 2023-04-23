Кардиолог Олег Варфоломеев: регулярные физические упражнения снижают риск сердечных заболеваний

Соблюдение диеты, активные занятия спортом и снижение уровня стресса в жизни способствуют уменьшению развития заболеваний сердца и сосудов. Об этом изданию «МедикФорум» рассказал врач-кардиолог Олег Варфоломеев.
Специалист советует ограничить употребление насыщенных жиров и еды с высоким содержанием натрия и сахара. По его словам, следует отдать предпочтение свежим фруктам, овощам и цельнозерновым продуктам, которые исключают два фактора, влияющих на возникновение заболеваний сердца: повышение кровяного давления и уровня холестерина.
Помимо этого, ежедневная быстрая прогулка на свежем воздухе или 30 минут аэробных упражнений также положительно влияют на кровообращение и укрепление сердца.
Что касается стресса, то следует избегать частых волнений и чувства тревоги, поскольку это может стать причиной сердечного приступа. Варфоломеев рекомендует чаще слушать спокойную музыку и заниматься медитацией.
Ранее кардиолог перечислил шесть продуктов питания, которые опасно сказываются на сердце и кровеносных сосудах. Среди них — сосиски, бекон, чипсы, энергетики, йогурты и пудинги.