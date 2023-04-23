Кардиолог Олег Варфоломеев: регулярные физические упражнения снижают риск сердечных заболеваний

Специалист советует ограничить употребление насыщенных жиров и еды с высоким содержанием натрия и сахара. По его словам, следует отдать предпочтение свежим фруктам, овощам и цельнозерновым продуктам, которые исключают два фактора, влияющих на возникновение заболеваний сердца: повышение кровяного давления и уровня холестерина.