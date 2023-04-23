«Ньюкасл» забил «Тоттенхэму» пять голов за 20 минут в матче 32-го тура АПЛ

Английский футбольный клуб «Тоттенхэм Хотспур» сегодня, 23 апреля, играет с командой «Ньюкасл Юнайтед» в выездном матче 32-го тура чемпионата Англии. За 20 минут игры соперники поразили ворота «шпор» уже пять раз, передает RT.
За клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн оформили по дублю английский хавбек Джейкоб Мерфи и шведский нападающий Александер Исак. Еще один гол забил бразильский полузащитник Жоэлинтон.
Эта встреча Английской премьер-лиги еще не завершена и проходит на домашнем для «Ньюкасла» стадионе «Сент-Джеймс Парк».
Ранее медиа сообщили, что итальянский специалист Антонио Конте покинул пост главного тренера английском «Тоттенхэма».