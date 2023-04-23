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Пенсионер погиб во время обстрела Петровского района Донецка

Происшествия
Пенсионер погиб во время обстрела Петровского района Донецка

Под обстрел со стороны ВСУ в течение 23 апреля не раз попадал Петровский район Донецка. В результате удара погиб пенсионер.

Прискорбной новостью поделился мэр города Алексей Кулемзин в личном Telegram-канале. Он написал, что мужчина 1953 года рождения скончался в 16:05 в результате атаки украинских боевиков.

Донецк в течения дня не раз становился объектом для удара со стороны ВСУ. Ранее бойцы выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району города. В результате многочисленных ударов получил ранения пожилой мужчина.
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