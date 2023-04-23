Командующий ВС Эстонии Мартин Херем назвал благоприятным исходом боевых действий на Украине распад России

Единственным благоприятным для Запада исходом украинского конфликта станет распад России на множество мелких государств. Об этом заявил командующий ВС Эстонии Мартин Херем.
Боевые действия между Россией и Украиной должны закончиться распадом РФ, указал эстонский политик. Это единственный благоприятный исход для стран Запада.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал причиной переноса контрнаступления ВСУ дождливую погоду. Она затрудняет передвижение тяжелой военной техники. По его словам, начать свое наступление Украина сможет только через месяц. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телерадиовещательной компании ERR.