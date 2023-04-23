Командующий ВС Эстонии Мартин Херем назвал благоприятным исходом боевых действий на Украине распад России

Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал причиной переноса контрнаступления ВСУ дождливую погоду. Она затрудняет передвижение тяжелой военной техники. По его словам, начать свое наступление Украина сможет только через месяц. Об этом глава ведомства рассказал в интервью телерадиовещательной компании ERR.