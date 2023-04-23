«Подчиненность германской внешней политики»: политолог-германист объяснил высылку российских дипломатов

Министерство иностранных дел ФРГ обосновало высылку российских дипломатов из страны необходимостью якобы сокращения присутствия спецслужб России на германской территории.
«Для сокращения присутствия российской разведки в Германии», — такова официальная формулировка.
В интервью ФАН свою оценку антироссийскому выпаду дал политолог-германист, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
«Любая высылка российских дипломатов особенно в Германии всегда объясняется тем, что это якобы сотрудники спецслужб, — констатирует он. — То есть по логике немецких чиновников практически весь персонал российского посольства в Берлине — сплошь сотрудники ФСБ и ГРУ. Это вызывает только улыбку. По факту мы видим очередное понижение российско-германских отношений — свидетельство того, что нынешнее германское правительство стремится разрушить те конструктивные наработки и связи, которые были с Россией последние десятилетия».
В городах Германии в эти дни проходят церемонии возложения цветов к могилам советских воинов, погибших в ходе освобождения от нацизма, и именно этот момент был выбран для высылки наших дипломатов, отмечает политолог.
«Многие немецкие активисты, несогласные с политикой правящей коалиции принимают участие в этих мероприятиях и дата, считаю, подобрана не случайно, чтобы еще больше насолить российской стороне. Это отражает подчиненность германской внешней политики, подчеркивая тот факт, что Германия не является политическим субъектом», — подытоживает Александр Камкин.
Как сообщает издание Bloomberg, Берлин планирует выделить на военную помощь Киеву еще 12 млрд евро.