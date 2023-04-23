Ленивец едва не сорвал прямой эфир запуска ракеты Ariane 5 к Юпитеру во Французской Гвиане

Когда все было готово к запуску, и в Сети уже началась прямая трансляция происходящего, в кадре внезапно возник ленивец. Поскольку он находился в непосредственной близости от стартового модуля, зрители потребовали немедленно остановить стрим, чтобы спасти животное. Сотрудники космодрома пришли на помощь ленивцу, убрали его с площадки и отнесли в безопасное место. Там зверь смог наблюдать за пуском Ariane 5 с допустимого расстояния.