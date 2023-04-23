США лишили страховки индийскую компанию Gatik за сотрудничество с Россией

Индийская компания была неизвестной и не занимала никакой доли по перевозке нефти в мире, пока в 2022 году не собрала флот из 48 танкеров, способных перевозить больше 30 млн баррелей топлива. Отмечается, что все суда компании заходили в российские порты и вывозили оттуда нефтепродукты.