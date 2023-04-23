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США лишили страховки индийскую компанию Gatik за сотрудничество с Россией

Экономика
США лишили страховки индийскую компанию Gatik за сотрудничество с Россией

Компания Gatik стала крупнейшим перевозчиком топлива из России в 2022 году, сообщает Bloomberg.

Индийская компания была неизвестной и не занимала никакой доли по перевозке нефти в мире, пока в 2022 году не собрала флот из 48 танкеров, способных перевозить больше 30 млн баррелей топлива. Отмечается, что все суда компании заходили в российские порты и вывозили оттуда нефтепродукты.

Американская сторона посчитала это нарушением антироссийских санкций и механизма ценового потолка. Страховые компании решили ограничить услуги для Gatik в ответ на сотрудничество с Россией. Теперь танкеры не смогут зайти в ряд проливов и портов, а также возместить убытки при рисках разлива нефти.

Ранее аналитики Bloomberg заявили, что нефтяной альянс Саудовской Аравии и России может создать проблемы для экономики США. Под ударом может оказаться и предвыборная кампания президента США Джо Байдена.

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