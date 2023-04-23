МИД РФ представил программу участия главы ведомства Сергея Лаврова в заседаниях Совбеза ООН

Министерство иностранных дел РФ представило программу участия председателя ведомства Сергея Лаврова в заседаниях Совета безопасности ООН. .
Лавров будет председателем на открытых дебатах совбеза на тему «Эффективная многосторонность через защиту принципов Устава ООН», которые состоятся 24 апреля. Целью заседания является предоставление странам шансов закрепить ориентацию на ключевые положения уставного документа ООН.
На следующий день министр возглавит открытые дебаты по пункту повестки дня «Положение на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос». В МИД РФ подчеркнули, что в современных условиях этот вопрос особо важен.
Ранее стало известно, что российские журналисты так и не получили американские визы для участия в сессиях в Нью-Йорке. Лавров заявил, что Соединенные Штаты сделали глупость.