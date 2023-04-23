Буйный пациент скорой помощи избил фельдшера до сотрясения мозга в Петербурге и сбежал

Водитель СНП вынужденно остановился на улице Полярников. Выскочивший из машины нетрезвый мужчина начал нецензурно выражаться и пинать транспорт, а после вызвал на подмогу знакомую. Затем дебошир схватил фельдшера и ударил его кулаком в горло, в результате чего тот потерял сознание. Медики вызвали полицию и росгвардейцев, однако нападавшие успели скрыться.