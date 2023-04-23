Буйный пациент скорой помощи избил фельдшера до сотрясения мозга в Петербурге и сбежал

Нетрезвый петербуржец напал на работника скорой помощи в Невском районе Северной столицы. У пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму.
Накануне вечером бригада медиков прибыла к одному из отделений полиции на вызов. Мужчина со ссадиной брови и алкогольным опьянением потребовал госпитализации. Медики поместили пострадавшего в машину скорой помощи, однако вскоре пациент передумал и начал проявлять агрессию, сообщает 78.
Водитель СНП вынужденно остановился на улице Полярников. Выскочивший из машины нетрезвый мужчина начал нецензурно выражаться и пинать транспорт, а после вызвал на подмогу знакомую. Затем дебошир схватил фельдшера и ударил его кулаком в горло, в результате чего тот потерял сознание. Медики вызвали полицию и росгвардейцев, однако нападавшие успели скрыться.
У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб шеи. Позже хулиганов удалось задержать. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее детского врача из Петербурга избили во время приема. Специалист якобы отказывался давать пациенту направление к аллергологу.