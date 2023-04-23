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Карякин оценил игру Непомнящего и Лижэня в десятой партии матча за мировую шахматную корону

Спорт
Карякин оценил игру Непомнящего и Лижэня в десятой партии матча за мировую шахматную корону

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил игру россиянина Яна Непомнящего против соперника из КНР Дина Лижэня в десятой партии матча за мировую шахматную корону.

«Сегодняшняя игра сильно отличается от предыдущих, потому что в ней не было серьезных ошибок. Это была партия чемпионского уровня для обоих участников», — цитирует Карякина RT.

В этом туре российский претендент играл черными. Противостояние закончилось с ничейным результатом на 45-м ходу. Общий счет в чемпионской серии — 5,5-4,5 в пользу Непомнящего.

Ранее представители СМИ сообщили, что Карякин провел сеанс одновременной игры в шахматы для военных и детей в Белгородской области.
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