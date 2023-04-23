Гаражи загорелись на улице Передовиков в Петербурге

Все случилось в районе дома №6. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб Северной столицы. По данным МЧС РФ, к 16:16 по московскому времени возгорание было ликвидировано. Информация о пострадавших и причина пожара неизвестны.