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Гаражи загорелись на улице Передовиков в Петербурге

Происшествия
Гаражи загорелись на улице Передовиков в Петербурге

Пожар вспыхнул в Красногвардейском районе Петербурга. По предварительным данным, пламя охватило гаражи на улице Передовиков, пишет телеканал 78.ru.

Все случилось в районе дома №6. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники экстренных служб Северной столицы. По данным МЧС РФ, к 16:16 по московскому времени возгорание было ликвидировано. Информация о пострадавших и причина пожара неизвестны.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул в пункте приема деревянных паллетов на Московском шоссе в Петербурге. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров.
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