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Показ фильма «Турист» прошел в центральноафриканском городе Бриа

Весь мир
Показ фильма «Турист» прошел в центральноафриканском городе Бриа

Банги, 23 апреля. На территории муниципального стадиона центральноафриканского города Бриа прошел показ фильма «Турист», повествующего о деятельности российских инструкторов. Об этом сообщает информационное агентство Ndjoni Sango.

Демонстрация кинокартины состоялась после завершающей молитвы, знаменующей окончание Рамадана. Ленту российско-центральноафриканского производства пришли посмотреть более 1000 человек.

«Я очень рад увидеть этот фильм сегодня вечером, особенно по случаю завершения Рамадана. Я благодарю союзные российские силы за все, что они сделали», — подчеркнул один из зрителей.

Инструкторы из РФ, которых западные СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», занимаются подготовкой силовых структур ЦАР. Благодаря консультативной поддержке специалистов Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) армия ЦАР (FACA) защитила суверенитет республики и обеспечила безопасность мирному населению.
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