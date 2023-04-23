Банги, 23 апреля. На территории муниципального стадиона центральноафриканского города Бриа прошел показ фильма «Турист», повествующего о деятельности российских инструкторов. Об этом сообщает информационное агентство Ndjoni Sango.
Демонстрация кинокартины состоялась после завершающей молитвы, знаменующей окончание Рамадана. Ленту российско-центральноафриканского производства пришли посмотреть более 1000 человек.
«Я очень рад увидеть этот фильм сегодня вечером, особенно по случаю завершения Рамадана. Я благодарю союзные российские силы за все, что они сделали», — подчеркнул один из зрителей.
Инструкторы из РФ, которых западные СМИ зачастую связывают с ЧВК «Вагнер», занимаются подготовкой силовых структур ЦАР. Благодаря консультативной поддержке специалистов Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) армия ЦАР (FACA) защитила суверенитет республики и обеспечила безопасность мирному населению.