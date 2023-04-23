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Россиянин передал данные от мобильного банка 14-летней школьнице и лишился 3 млн рублей

Происшествия
Россиянин передал данные от мобильного банка 14-летней школьнице и лишился 3 млн рублей

Мужчина потерял все свои сбережения после знакомства с 14-летней школьницей в Сети. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Россиянин познакомился с несовершеннолетней в социальных сетях в прошлом году. Они поддерживали переписку в течение года, после чего мужчина передал школьнице данные для входа в его аккаунт в онлайн-банке. На этом общение было резко прервано.

Спустя несколько дней россиянин заметил, что некто вывел с банковских счетов его сбережения в размере трех миллионов рублей. Позже он незамедлительно обратился в полицию.

По подозрению в краже в особо крупном размере была задержана несовершеннолетняя знакомая. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что доверчивая жительница Москвы потеряла почти миллион рублей. Водитель Toyota Camry попросил у нее деньги на бензин до Абхазии.
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