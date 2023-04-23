Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал невыдачу российским журналистам виз в США издевательством

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков прокомментировал невыдачу российским журналистам виз в США. Дипломат назвал происходящее издевательством и заверил, что Вашингтону будет дан ответ, передает RT.
«Это игра на нервах, это издевательство, это очередное отражение того, что коллегам в Вашингтоне не то что верить нельзя, их просто не стоит слушать», — заявил Сергей Рябков.
Заместитель главы МИД РФ добавил, что действия США в отношении российских журналистов являются «возмутительным и неприемлемым приемом». По словам Рябкова, Москва найдет способ ответить так, чтобы Белый дом это запомнил.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался по поводу решения США не выдать российским журналистам визы. По мнению дипломата, Вашингтон показал, чего стоят его заверения о защите свободы слова.