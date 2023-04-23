Сергей Лавров об оставшихся без виз журналистах: США показали, чего стоят их заверения о защите свободы слова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США показали, чего стоят на самом их клятвенные заверения о защите свободы слова. Глава ведомства прокомментировал положение российских журналистов, не получивших американские визы.
Лавров отметил, что был уверен в выдаче работникам СМИ РФ разрешающих въезд в страну документов. Он аргументировал это тем, что к «безобразному поведению» США было привлечено внимание. Министр признал, что ошибался на этот счет.
«Страна, которая себя называет самой сильной, самой умной, самой свободной, самой справедливой, струсила, в общем-то, сделала глупость, ну, и показала, чего стоит на самом деле ее клятвенные заверения о защите свободы слова, доступа к информации», — подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что российские журналисты так и не получили визы США. Она также упрекнула Вашингтон в лицемерии.