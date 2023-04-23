«Пари НН» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ

Нижегородцы одержали волевую победу со счетом 2:1. На 30-й минуте защитник самарской команды бразилец Фернандо Костанца открыл счет, но уже через 6 минут нападающий самарцев Тимур Сулейманов восстановил равенство, реализовав пенальти. Мяч, забитый в ворота «Крыльев» на 73-й минуте форвардом Владиславом Яковлевым, принес три очка нижегородской команде.