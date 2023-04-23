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«Пари НН» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ

«Пари НН» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 24-го тура РПЛ

ФК «Пари Нижний Новгород» на своем поле принимал клуб из Самары «Крылья Советов» в игре 24-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), передает RT.

Встреча проходила на родном для «Пари НН» стадионе «Нижний Новгород». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Нижегородцы одержали волевую победу со счетом 2:1. На 30-й минуте защитник самарской команды бразилец Фернандо Костанца открыл счет, но уже через 6 минут нападающий самарцев Тимур Сулейманов восстановил равенство, реализовав пенальти. Мяч, забитый в ворота «Крыльев» на 73-й минуте форвардом Владиславом Яковлевым, принес три очка нижегородской команде.

Примечательно, что в игре первого круга текущего сезона РПЛ «Крылья Советов» на своем поле выиграли у «Пари Нижний Новгород» со тем же счетом — 2:1.

Самарские «Крылья Советов» с 25 очками идут 12-ми в чемпионате России по футболу. «Пари НН», набрав 22 очка, располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ.

Ранее СМИ написали, что ФК «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» из Самары по итогу серии пенальти и вышел в финал Пути регионов Кубка России.
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