Министр обороны Эстонии Ханно Певкур назвал дождливую погоду причиной переноса контрнаступления ВСУ

Реальное контрнаступление Украины возможно только через месяц, поскольку погодные условия в стане не позволяют сделать этого раньше. Таким мнением поделился министр обороны Эстонии Ханно Певкур в интервью порталу местной телерадиовещательной компании ERR.
По его словам, сильные дожди затрудняют передвижение тяжелой военной техники. Поэтому, если погода не улучшится, контрнаступления не будет ранее чем через месяц или два.
Военный эксперт Василий Дандыкин назвал вероятную дату начала контрнаступления ВСУ, однако заявил, что эта попытка не увенчается успехом. По его словам, такой ход украинская армия может сделать в конце апреля или начале мая.