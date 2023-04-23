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Американский авианосец «Nimitz» зашел в акваторию Южно-Китайского моря на фоне противоборства США и КНР

Политика
Американский авианосец «Nimitz» зашел в акваторию Южно-Китайского моря на фоне противоборства США и КНР

Авианосец Военно-морских сил США «Nimitz» появился в акватории Южно-Китайского моря на фоне обостренного противостояния КНР и США в тайваньском вопросе. Об этом сообщили в 7-м оперативном флоте США.

Накануне, 21 апреля, стало известно, что Вашингтон проведет штабные военные игры для моделирования возможного вооруженного конфликта с Пекином из-за Тайваня. Недавно созданный специальный комитет Палаты представителей по Китаю во главе с республиканским конгрессменом Майком Галлахером инициировал процесс оценки возможных сценариев боевых действий в проливе.

Ранее бывший адмирал военно-морских сил США Джеймс Ставридис описал сценарий китайского вторжения на Тайвань. Свои мысли по этому вопросу он изложил на страницах издания Bloomberg.
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