Американский авианосец «Nimitz» зашел в акваторию Южно-Китайского моря на фоне противоборства США и КНР

Накануне, 21 апреля, стало известно, что Вашингтон проведет штабные военные игры для моделирования возможного вооруженного конфликта с Пекином из-за Тайваня. Недавно созданный специальный комитет Палаты представителей по Китаю во главе с республиканским конгрессменом Майком Галлахером инициировал процесс оценки возможных сценариев боевых действий в проливе.