Эксперты Baijiahao заявили о превосходстве российского ЗРК С-400 над американским Patriot по всем параметрам

Эксперты отмечают самое главное преимущество ЗРК С-400 — это запуск ракет восьми типов разной дальности, в том числе снаряда 40Н6 с радиусом действия до 400 км. Помимо этого, масса одного боеприпаса отечественного ЗРК в два раза больше, чем у американских систем Patriot.