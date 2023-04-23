Эксперты Baijiahao заявили о превосходстве российского ЗРК С-400 над американским Patriot по всем параметрам

Российский зенитно-ракетный комплекс С-400 забрал звание самого мощного и передового ПВО у американских систем Patriot, сообщает Baijiahao.
Эксперты отмечают самое главное преимущество ЗРК С-400 — это запуск ракет восьми типов разной дальности, в том числе снаряда 40Н6 с радиусом действия до 400 км. Помимо этого, масса одного боеприпаса отечественного ЗРК в два раза больше, чем у американских систем Patriot.
Российский зенитно-ракетный комплекс превосходит аналог из США по максимальной дальности перехвата в три-пять раз. Также С-400 оснащен усовершенствованным радаром с фазированной антенной решеткой, благодаря которому можно контролировать цели на большом расстоянии и в условиях радиоэлектронных помех.
Ранее американские СМИ назвали российский фрегат «Маршал Шапошников», оснащенный гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон», самым опасным оружием России.