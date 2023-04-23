Метеоролог Тишковец рассказал об относительно прохладной и дождливой погоде на майские праздники в Москве

На Первомай в Москве ожидается похолодание и возможны кратковременные дожди, заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.
В столице РФ 1 мая погода будет прохладной с температурой от +4 до +15 градусов, что на 3-4 градуса ниже нормы. Ожидаются кратковременные дожди. А 2 мая погода не улучшится, сообщил эксперт.
В Северной столице на последней неделе апреля укрепится весна. Об этом сообщает научно-познавательное сообщество «Погода в Петербурге». В понедельник обещают уже 20 градусов тепла.