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Российский тревел-блогер назвал вяленую рыбу и свежие салаты нелюбимыми блюдами китайцев

Общество
Российский тревел-блогер назвал вяленую рыбу и свежие салаты нелюбимыми блюдами китайцев

Китайцы решительно не приемлют салаты из свежих овощей и вяленую рыбу. Об этом сообщил в своем блоге на платформе «Дзен» российский путешественник.

Мужчина часто приезжает в КНР и каждый раз старается привозить китайским друзьям угощения из России. Однако не все гастрономические изыски оказались по вкусу жителям Поднебесной.

По словам блогера, лишь немногие китайцы решились попробовать вяленую рыбу. Их отпугнул специфический запах и внешний вид привычного россиянам деликатеса.

«Свежие салаты, привычные нам, также пришлись не по духу. Дело в том, что овощи и фрукты китайцы, как правило, едят после "обработки"», — написал мужчина в своем блоге «Жизнь в Азии изнутри».

Путешественник добавил, что китайцы не оценили вкус наваристых супов русской кухни. Связано это с тем, что в КНР они больше напоминают воду и употребляются в конце трапезы.

Ранее заместитель министра информации, СМИ и телекоммуникаций Зимбабве Ник Мангвана предложил открыть в стране ресторан русской кухни. Чиновник заявил, что готов лично реинвестировать проект.
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