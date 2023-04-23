МИД Италии: нелегальная иммиграция из Туниса увеличилась на 100%

Рим, 23 апреля. Италия оказалась в очень сложной ситуации из-за роста потоков нелегальной миграции из Туниса, которые увеличились за последнее время вдвое. Об этом сообщил вице-премьер и глава МИД европейского государства Антонио Таяни.
«К сожалению, все они прибыли в Италию», — добавил он в заявлении местному телевидению.
По словам чиновника, Евросоюз пока не проявил солидарности с Римом в данном вопросе. Однако остальные государства материка стали понимать всю серьезность ситуации, так как африканские беженцы не остаются на острове Лампедуза, а активно перемещаются в другие европейские страны.
«Вот почему мы пытались ужесточить правила иммиграции», — подчеркнул министр.
Таяни выразил надежду, что ЕС предпримут меры в отношении Туниса, тем более что 24 апреля состоится очередное заседание Совета по иностранным делам. В конце марта стало известно, что за последнее время власти североафриканского государства предотвратили не менее 79 попыток нелегального пересечения морских границ.