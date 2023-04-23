МИД Италии: нелегальная иммиграция из Туниса увеличилась на 100%

По словам чиновника, Евросоюз пока не проявил солидарности с Римом в данном вопросе. Однако остальные государства материка стали понимать всю серьезность ситуации, так как африканские беженцы не остаются на острове Лампедуза, а активно перемещаются в другие европейские страны.