Политолог Мигранян: выдвижение Байдена на выборы 2024 года продемонстрирует полную деградацию глобальной политики

Если Джо Байден все-таки решит баллотироваться на второй президентский срок, мир окончательно скатится в деградацию мирового политического процесса. Таким мнением в эксклюзивной беседе с ФАН поделился академик МГИМО, профессор кафедры сравнительной политологии Андраник Мигранян.
«Тот факт, что Байден может рискнуть, — а сумасшедшие демократы из его партии могут пойти на это и выдвинуть его кандидатуру, — говорит о том, что политический процесс полностью декодирован. Раньше в Соединенных Штатах для политика самыми важными всегда были его личностные качества, харизма, энергетика, фантазия, полет ума и так далее. Сегодня это заменилось просто этикеткой принадлежности к той или иной партии», — отметил спикер.
Ранее издание The New York Times опубликовало материал, в котором говорится о необходимости нынешнего главы Белого дома убедить избирателей в своей физической готовности к переизбранию. Сегодня даже многие демократы опасаются, что президент США будет слишком стар, говорится в статье.
«Если бы все происходящее сегодня хоть на 1% имело место быть, скажем, в прошлом веке, вы представляете, чтобы кто-то рискнул пойти на подобного рода выборы голосовать за человека, находящегося в деменции, абсолютно непонимающего, где он находится, где живет, кто и что говорит, что вообще происходит? Это было бы невозможно», — продолжил профессор.
По мнению Миграняна, обеспечить победу того или иного кандидата на выборах в США помогает «лояльная к демократам работа партийной машины». Меж тем, убежден политолог, личностный фактор самого потенциального будущего лидера нации навсегда исчезает из политического процесса:
«В этом смысле вместо Байдена можно вешалку поставить, и за нее будут голосовать, если демпартия и ориентированные на нее средства массовой информации будут работать на эту вешалку».
Поэтому, по словам собеседника ФАН, выдвижения Джо Байдена на второй срок окончательно убедит весь мир в том, что для многих и так уже очевидно — глобальные политические процессы и сами политики находятся в стадии тотальной деградации.
«Посмотрите, какие дебилы и дегенераты сегодня являются руководителями ведущих европейских стран. Чего стоят только Борис Джонсон, Лиз Трасс, сегодня этот Сунак, а в Германии Олаф Шольц и Анналена Бербок. И таких людей, к сожалению, легионы», — заключил эксперт.
Недавний опрос Исследовательского центра изучения связей с общественностью NORC показал, что за то, чтобы Байден баллотировался в 2024 году, выступают только 47% представителей Демпартии.