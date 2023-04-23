«Свидетельство новой эры в мировой дипломатии»: политолог Камкин об интервью Лю Шайе

Заявление китайского дипломата — констатация факта. Такую оценку в беседе с ФАН дал политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Речь идет об интервью китайского дипломата Лю Шайе французскому каналу LCI.
Он заявил, что страны бывшего СССР «не имеют эффективного статуса в международном праве, поскольку нет международного соглашения, которое бы конкретизировало их статус как суверенных стран».
Китайский дипломат также, подчеркнул, что полуостров во времена СССР принадлежал России, а советский руководитель Никита Хрущев передал его Украине. Таким образом, по мнению Лю Шайе, статус Крыма неясен в международном плане.
С резкими нападками на посла КНР выступили страны Прибалтики и Киев.
«Страны постсоветского пространства в начале 90-х годов растащили в американский сектор, — рассуждает Камкин. — Американские хозяева ограничили их суверенитет, поэтому страны Балтии могут конечно возмущаться, но суть это не меняет. Их внешняя политика пишется и определяется отнюдь не в их национальных столицах».
По мнению политолога, к большему суверенитету прибалтийских стран вряд ли это приведет, потому что у американцев и в Прибалтике, и в прочей Европе все очень плотно схвачено.
«Но, безусловно, такое заявление китайского дипломата четко отображает суть происходящего и свидетельствует о новой эре в мировой дипломатии в отношении глобальной американской гегемонии», — резюмирует Александр Камкин.
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