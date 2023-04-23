Представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв Борреля к странам ЕС патрулировать Тайваньский пролив

Захарова отметила, что те страны, к которым обратился Боррель, лишь часть Европы, которой являет и Россия. Официальный представитель ведомства подчеркнула, что Москва не давала разрешения Боррелю говорить за всю часть света. Кроме того, Захарова задалась вопросом, не должны ли тогда военно-морские силы патрулировать, например, и Ла-Манш.