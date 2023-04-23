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Тела умерших насильственной смертью мужчин обнаружили во Всеволожске и в поселке Шапки

Происшествия
Тела умерших насильственной смертью мужчин обнаружили во Всеволожске и в поселке Шапки

В Ленинградской области нашли тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает «78» в своем Telegram-канале.

Труп безработного мужчины без определенного места жительства обнаружили в нежилом доме во Всеволожске. Характер ран на теле свидетельствует об избиении незадолго до гибели.

Труп второго мужчины нашли в поселке Шапки Тосненского района возле мусорных баков. У него была пробита голова.

Сообщается, что тела уже доставлены в морг для дальнейшей экспертизы и установления причин смерти. Правоохранители задержали двух неоднократно судимых подозреваемых.

Накануне жительница Шушар обнаружила тело своей полуторамесячной дочери в детской кроватке. Причина смерти малышки на данный момент неизвестна. Молодая семья не состояла на профилактических учетах.
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