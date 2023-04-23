Политолог Шипилин рассказал, почему США придется воевать с Китаем без помощи стран Евросоюза

Вашингтон ищет того, кто сможет воевать с Китаем вместо США. Об этом ФАН рассказал политолог Павел Шипилин.
По словам эксперта, американцы хотят этого конфликта, однако не желают самостоятельно вступать в противостояние. Также воевать против КНР не хотят союзники Соединенных Штатов.
«Американцы рассчитывали, что Евросоюз в едином порыве вперед США побежит воевать с Китаем, защищая Тайвань. Однако Япония, Южная Корея, страны Европы может быть и хотели аналогичной война, но они готовы делать это вместе с американцами. Напротив США хотели бы пропустить впереди себя прокси-войска», — сказал политолог.
Павел Шипилин отметил, пример Эмманюэля Макрона показывает, что внутри Евросоюза, а значит и в НАТО нет единства.
«Для войны с Китаем американцам придется обрабатывать каждую страну Европы по отдельности. Какая-нибудь Литва может и готова, но вместе с США. Поляков уговаривать нужно, у них сейчас хватает проблем на Украине. У каждой найдется причина не воевать вместо американцев. Со стороны Франции об этом публично заявил Макрон. Для европейцев Китай и Тайвань столь далеки, что они не готовы воевать с КНР ради Тайваня», — добавил эксперт.
Политолог считает, что аналогично войны не желает Китай, который предпочитает действовать с позиции мягкой силы. Именно по этой причине Вашингтону сложно спровоцировать КНР на прямой конфликт.
«Китайцы не воины, они торгаши, продавцы. Несмотря на то, что КНР «надувает бицепсы», проводит учения. Они привыкли действовать мягкой силой. Они легко отступают, отдают победу. Поэтому складывается впечатление, что Китай не будет воевать», — продолжил Шипилин.
Эксперт полагает, что власти Китая скорее удивлены геополитической ситуации вокруг Тайваня, который они считают своим и не понимают ради чего должны вести боевые действия.
«Весь мир считает Китай и Тайвань единым целым. Поэтому в КНР не понимают, чего ради они должны вступать в войну. Здесь американцам придется воевать самим. Остается вопрос: какой повод они найдут?» — заключил Шипилин.
Напомним, ранее координатор Депутатской группы Государственной Думы по связям с Китаем Сергей Гаврилов рассказывал о том, как Евросоюз собирается сдерживать Китай.