Гончаренко списал поражение «Урала» от «Ростова» на отсутствие у клуба «внутренних резервов»

Главный наставник ФК «Урал» Виктор Гончаренко объяснил причины проигрыша команды в матче 24-го тура чемпионата России по футболу против «Ростова».
«Мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за шесть-восемь дней», — приводит слова главного тренера уральцев «Матч ТВ».
При этом в целом он доволен общим настроем игроков. По его мнению, «Урал» —команда с характером, и все в ней играют на максимуме, независимо от того, как развивается конкретная встреча.
После этого тура «Урал» набрал 25 очков и занимает 11-й строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Стоит напомнить, что президент ФК «Урал» Григорий Иванов положительно оценил работу Ганчаренко, заявив, что руководство команды испытывает чувство полного доверия по отношению к тренеру.