Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Американский предприниматель Илон Маск сообщил о своих пожертвованиях Украине в размере 100 миллионов долларов

Общество
Американский предприниматель Илон Маск сообщил о своих пожертвованиях Украине в размере 100 миллионов долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на сообщение от американского писателя Стивена Кинга в социальных сетях заявил, что отправил на помощь Украине порядка 100 миллионов долларов.

Накануне автор бестселлеров обратился к предпринимателю с предложением передать его синюю галочку в Twitter✱ фонду, который оказывает поддержку Киеву. На что американский бизнесмен довольно грубо ответил.

«Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны», — заявил Маск.

Известно, что ранее разработчики социальной сети стали удалять синие галочки, подтверждающие оригинальность аккаунтов, у известных людей, которые не оплатили премиум-подписку Twitter Blue. Среди них уже оказались Ким Кардашьян, папа римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп и другие.

✱ - ограничен Роскомнадзором на территории РФ
илон маск twitter помощь украине стивен кинг
Военкоры ФАН