Американский предприниматель Илон Маск сообщил о своих пожертвованиях Украине в размере 100 миллионов долларов

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск в ответ на сообщение от американского писателя Стивена Кинга в социальных сетях заявил, что отправил на помощь Украине порядка 100 миллионов долларов.
Накануне автор бестселлеров обратился к предпринимателю с предложением передать его синюю галочку в Twitter✱ фонду, который оказывает поддержку Киеву. На что американский бизнесмен довольно грубо ответил.
«Я пожертвовал $100 млн Украине, а сколько ты пожертвовал? Кстати, мы отказались от денег Министерства обороны», — заявил Маск.
Известно, что ранее разработчики социальной сети стали удалять синие галочки, подтверждающие оригинальность аккаунтов, у известных людей, которые не оплатили премиум-подписку Twitter Blue. Среди них уже оказались Ким Кардашьян, папа римский Франциск, экс-президент США Дональд Трамп и другие.
✱ - ограничен Роскомнадзором на территории РФ