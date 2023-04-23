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Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в десятой партии за корону мира по шахматам

Спорт
Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в десятой партии за корону мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китайский шахматист Дин Лижэнь сыграли вничью в десятой партии матча за мировую шахматную корону. Специалисты утверждают, что игра была напряженная, выверенная и сбалансированная.

Ян Непомнящий сыграл вничью с Дином Лижэнем в десятой партии за корону мира по шахматам

Недостаток фигур привел к окончанию игры на 45-м ходу. В настоящее время счет в партиях 5,5:4,5 в пользу россиянина. Следующая игра состоится 24 апреля в Астане. Непомнящий будет играть белыми фигурами.

Ранее российская шахматистка Александра Горячкина выиграла в третьем этапе Гран-при по шахматам в Нью-Дели. Девушка разделила со своими оппонентками приз в 37 тысяч евро.
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