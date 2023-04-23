Житель Донецка пострадал при взрыве мины «Лепесток» на кладбище «Красный пахарь»

Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о происшествии в личном Telegram-канале. Он отметил, что это случилось в 12:40 по московскому времени на кладбище «Красный пахарь» в Куйбышевском районе города. Подорвавшегося мужчину госпитализировали в больницу №17.