Житель Донецка пострадал при взрыве мины «Лепесток» на кладбище «Красный пахарь»

Мужчина 1972 года рождения подорвался в результате детонации мины «Лепесток» на кладбище в Донецке. Его доставили в больницу.
Глава Донецка Алексей Кулемзин сообщил о происшествии в личном Telegram-канале. Он отметил, что это случилось в 12:40 по московскому времени на кладбище «Красный пахарь» в Куйбышевском районе города. Подорвавшегося мужчину госпитализировали в больницу №17.
До этого Кулемзин сообщил о ранении пенсионера в ходе обстрела поселка Александровка в Петровском районе Донецка. Вооруженные силы Украины не раз атаковали населенные пункты в течение дня.