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Кабриолет Renault сгорел дотла на Лазаревском мосту в Петербурге

Происшествия
Кабриолет Renault сгорел дотла на Лазаревском мосту в Петербурге

Красный кабриолет Renault загорелся на мосту в Петроградском районе. Об этом сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил 23 апреля в 14:54 по московскому времени. На Лазаревском мосту горел автомобиль Renault.

В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. В тушении участвовали пять спасателей МЧС и одна единица техники. Сообщений о пострадавших нет, автомобиль восстановлению не подлежит.

Аналогичный случай накануне произошел в Москве. На внешней стороне 83-го километра МКАД в районе Лианозовского кладбища загорелся автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.
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