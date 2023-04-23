Кабриолет Renault сгорел дотла на Лазаревском мосту в Петербурге

Красный кабриолет Renault загорелся на мосту в Петроградском районе. Об этом сообщает МЧС России по Санкт-Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил 23 апреля в 14:54 по московскому времени. На Лазаревском мосту горел автомобиль Renault.
В настоящий момент пожар полностью ликвидирован. В тушении участвовали пять спасателей МЧС и одна единица техники. Сообщений о пострадавших нет, автомобиль восстановлению не подлежит.
Аналогичный случай накануне произошел в Москве. На внешней стороне 83-го километра МКАД в районе Лианозовского кладбища загорелся автомобиль. Информация о пострадавших не поступала.