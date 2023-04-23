В Китае прошел яркий фестиваль этнических меньшинств с народными песнями и танцами

В городском округе Наньнин состоялся традиционный фестиваль Сан Юэ Сан, призванный популяризировать культурные традиции этнических народов Поднебесной. Тысячи людей нарядились в национальные костюмы, чтобы в них станцевать под народные песни.
В Китае проживает 56 национальностей, из них более 90% составляют ханьцы — китайцы. Кроме них, наиболее многочисленными являются чжуаны, маньчжуры, хуэй, монголы, уйгуры, мяо, тибетцы и другие. В Наньнин прошел фестиваль, посвященный малым народам, где представители национальных меньшинств продемонстрировали свои культурные традиции.
«Мы отмечаем большой праздник. Специально для этого мы с дочкой приобрели комплект одежды. Здесь очень оживленно и весело, многие наряжаются в народные костюмы — это традиционная одежда этнических меньшинств нашей страны. Все любят такие праздники, приезжают сюда, чтобы погрузиться в эту чудесную атмосферу», — заявила одна из участниц фестиваля.
Зрителей развлекали фольклорные музыкальные коллективы и театральные группы, которые представили различные уличные спектакли.