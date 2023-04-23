В Китае прошел яркий фестиваль этнических меньшинств с народными песнями и танцами

В Китае проживает 56 национальностей, из них более 90% составляют ханьцы — китайцы. Кроме них, наиболее многочисленными являются чжуаны, маньчжуры, хуэй, монголы, уйгуры, мяо, тибетцы и другие. В Наньнин прошел фестиваль, посвященный малым народам, где представители национальных меньшинств продемонстрировали свои культурные традиции.