Зарплаты работников бюджетных учреждений в Германии повысят на 5,5% в 2024 году

Глава профсоюза работников сферы услуг Verdi Франк Вернеке отметил, что эти изменения в оплате труда будут самыми заметными «в послевоенной Германии» по сравнению с предыдущими. Известно, что решение о повышении оклада у более 2,5 миллиона работников принято на фоне инфляции, показатель которой по итогам марта в ФРГ достиг 7,4%.