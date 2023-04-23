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Зарплаты работников бюджетных учреждений в Германии повысят на 5,5% в 2024 году

Общество
Зарплаты работников бюджетных учреждений в Германии повысят на 5,5% в 2024 году

В Германии увеличат заработные платы работникам медицинских учреждений и приютов, воспитателям, водителям общественного транспорта, врачам, сотрудникам экстренных служб и организаций по вывозу мусора. Об этом сообщает немецкое агентство DPA.

Глава профсоюза работников сферы услуг Verdi Франк Вернеке отметил, что эти изменения в оплате труда будут самыми заметными «в послевоенной Германии» по сравнению с предыдущими. Известно, что решение о повышении оклада у более 2,5 миллиона работников принято на фоне инфляции, показатель которой по итогам марта в ФРГ достиг 7,4%.

Ранее в Германии за два дня были отменены 700 рейсов железнодорожных поездов дальнего следования из-за забастовок населения.
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