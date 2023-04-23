Музыка и жизнь выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева

В последние годы жизни композитор был уже сильно болен, но продолжал работать, в основном, на своей даче, поскольку ему было трудно жить в коммуналке в Камергерском переулке. В конечном итоге он умер в своей московской комнате от гипертонического криза 5 марта 1953 года. В этот же день ушел из жизни и Сталин, поэтому кончина Прокофьева осталась без внимания на родине — его тело не могли вынести из квартиры в течение трех дней. Лишь много позже страна осознала масштаб потери.