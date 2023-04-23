Музыка и жизнь выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева

Исполнилось 132 года со дня рождения Сергея Прокофьева — великого русского композитора, оставившего неизгладимый след в мировой культуре. Эмигрировав после революции на Запад, позднее он, тем не менее, вернулся на Родину, где стал практически главным творцом музыки. Сегодня ФАН предлагает своим читателям вспомнить о достижениях и судьбе Прокофьева.
Когда музыка — призвание
Сергей Прокофьев родился 23 апреля 1891 года в Сонцовке, Екатеринославской губернии (ныне входит в состав Донецкой народной республики). Его мать была пианисткой, и именно она стала первым учителем музыки для молодого дарования. С самого детства Сережа начал сочинять музыку, и еще до 10 лет написал свои первые оперы «Великан» и «На пустынных островах». Впоследствии он получал частные уроки теории и композиции у известного композитора Рейнгольда Глиэра, который помог ему создать оперу «Пир во время чумы».
В 1904 году Сергей Прокофьев поступил в Петербургскую консерваторию, уже имея за плечами опыт авторства опер, симфоний, сонат и пьес. Он учился у именитых мастеров музыки, таких как Анатолий Лядов, Николай Римский-Корсаков, Николай Черепнин и другие. Каждому из них была поручена конкретная область музыкального образования: Лядов занимался композицией, Римский-Корсаков — инструментовкой, Черепнин — дирижированием, Анна Есипова — фортепиано, Язеп Витол — музыкальной формой.
В 1909 году Сергей Прокофьев окончил консерваторию, сдав выпускные экзамены. На них он исполнил свой Первый концерт для фортепьяно с оркестром, за что был удостоен премии имени Антона Рубинштейна. Тогда же Прокофьев начал концертировать как пианист с исполнением своих произведений, а с 1913 года — гастролировать за рубежом.
Великие симфонии
С самого начала своей карьеры молодой композитор отличался дерзко-новаторским подходом к выразительности своих произведений. Он был назван «музыкальным футуристом» критиками 1910-х годов. Созданные Прокофьевым произведения «Наваждение», «Токката», Соната № 2 для фортепиано, а также цикл «Сарказмы» только подтверждают подобную оценку современников.
Впереди у музыканта были новые творческие достижения: оперы «Маддалена» и «Игрок», а также балет «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего», оркестровая «Скифская сюита», романсы на слова Анны Ахматовой и многое другое. Однако карьеру Прокофьева в России прервали скорбные политические события 1917 года.
Главный композитор страны
Композитор полностью поддерживал идеи обеих революций, но в 1918 году получил разрешение выехать в Америку. Он чувствовал, что там может найти жизнь и культурную среду, отличную от той, что была в те годы в России. Прокофьев успешно концертировал и работал в США, и его произведения, включая оперы и балеты, были крайне успешны как на западных, так и на отечественной сценах. Однако на Родину он возвращаться не торопился.
Переломный момент наступил в 1936 году — именно тогда композитор принял решение вернуться. Его приветствовали с огромным энтузиазмом, повсюду принимали с любовью, к тому же он смог и дальше путешествовать за границу, выезжая на гастроли — дважды до начала Второй мировой войны. На Родине Прокофьев стал очень популярен благодаря кинематографу, так как его музыка использовалась в фильмах, которые смотрела большая аудитория.
Связь со Сталиным — в жизни и смерти
Несмотря на появлявшуюся критику в его адрес, против композитора не было предпринято серьезных репрессий со стороны государства. Более того, ему были присуждены шесть Сталинских премий, он получил государственную дачу и личную милость «вождя народов». Благодаря последней, решение ЦК ВКП(б) «Об опере «Великая дружба» В. Мурадели» не принесло ему серьезных последствий, так как он был исключен из списка запрещенных авторов рукой самого Сталина. Единственное серьезное возмущение советской цензуры вызвала его опера «Повесть о настоящем человеке», которая была убрана «на полку» после негативных отзывов и единственного закрытого показа в Ленинградском театре оперы и балета.
В последние годы жизни композитор был уже сильно болен, но продолжал работать, в основном, на своей даче, поскольку ему было трудно жить в коммуналке в Камергерском переулке. В конечном итоге он умер в своей московской комнате от гипертонического криза 5 марта 1953 года. В этот же день ушел из жизни и Сталин, поэтому кончина Прокофьева осталась без внимания на родине — его тело не могли вынести из квартиры в течение трех дней. Лишь много позже страна осознала масштаб потери.
Впоследствии имя Прокофьева было увековечено самыми разными способами. В 1991 году в здании бывшей сельской школы в Донецкой области, где преподавала его мать, был открыт посвященный ему музей. В 2011 году именем Прокофьева был назван международный аэропорт в Донецке, в 2012 — кратер на планете Меркурий. А в 2016 году, в честь 125-летия композитора, президент России Владимир Путин объявил этот год годом Прокофьева в России.
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