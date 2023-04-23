Полицейские задержали шесть пьяных подростков после концерта SCALLY MILANO в Петербурге

Шесть подростков в нетрезвом состоянии были доставлены в отдел полиции после концентра рэпера SCALLY MILANO в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает главное управление МВД по городу и Ленобласти.
Отмечается, что дети были задержаны в ходе профилактических мероприятий во время концерта, проходившего на площадке «Гигант холл». Правоохранители доставили подростков в отдел полиции для административного разбирательства. После составления протокола несовершеннолетние были переданы родителям.
Напомним, что 22 апреля сотрудники МВД и ОМОН сорвали концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге. Предположительной причиной отмены мероприятия стала смерть несовершеннолетней девушки от передозировки наркотиками, однако эту информацию позднее опровергли.