Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: США все еще не выдали визы российским журналистам

Журналисты российский СМИ до сих пор не получили визы США. Об этом 23 апреля сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
В личном Telegram-канале она раскрыла истинное отношение Соединенных Штатов к работникам СМИ России. Захарова отметила, что до их отлета осталось меньше часа. Журналисты ожидают рейс в аэропорту.
«Визы не выданы. Ответ американского посольства "работаем над этим". Манипулирование темой свободы слова и правами журналистов на лицо», — заключила она.
Ранее сообщалось, что США выдали визы российской делегации по главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Дипломаты прилетят в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совбеза ООН.