Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Месси заметили в аэропорту Барселоны с помощником Пепе Костой, семьей и 15 чемоданами багажа

Спорт
Месси заметили в аэропорту Барселоны с помощником Пепе Костой, семьей и 15 чемоданами багажа

Форвард парижского ФК «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает sport.es.

Игрок сборной Аргентины по футболу прилетел в субботу, 22 апреля, в воздушную гавань Эль-Прат в сопровождение семьи и ближайшего помощника Пепе Коста. В багаже у чемпиона мира 2022 года было 15 чемоданов.

Спортсмен постарался остаться незамеченным, покинув аэропорт через запасной выход, а его визит носит явно «не рядовой характер», написал журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.

Тем не менее, издание Mundo Deportivo заявило, что знаменитый футболист просто воспользовался длинными выходными в «Пари Сен-Жермен», и его поездка не связана с возможным возвращением в «Барселону».

До этого журналисты информировали, что испанский экс-защитник «Барсы» Жерар Пике не верит в возможное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб.
Лионель Мессии барселона поездка
Военкоры ФАН