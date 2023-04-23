Месси заметили в аэропорту Барселоны с помощником Пепе Костой, семьей и 15 чемоданами багажа

Форвард парижского ФК «ПСЖ» Лионель Месси прилетел в Барселону, сообщает sport.es.
Игрок сборной Аргентины по футболу прилетел в субботу, 22 апреля, в воздушную гавань Эль-Прат в сопровождение семьи и ближайшего помощника Пепе Коста. В багаже у чемпиона мира 2022 года было 15 чемоданов.
Спортсмен постарался остаться незамеченным, покинув аэропорт через запасной выход, а его визит носит явно «не рядовой характер», написал журналист Жерар Ромеро в своих соцсетях.
Тем не менее, издание Mundo Deportivo заявило, что знаменитый футболист просто воспользовался длинными выходными в «Пари Сен-Жермен», и его поездка не связана с возможным возвращением в «Барселону».
До этого журналисты информировали, что испанский экс-защитник «Барсы» Жерар Пике не верит в возможное возвращение Лионеля Месси в каталонский клуб.