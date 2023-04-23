Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Двух подростков задержали за осквернение более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

Происшествия
Двух подростков задержали за осквернение более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков за осквернение могил в Саратовской области. Несовершеннолетние повредили более 50 надгробий на Поворинском кладбище в городе Балашове, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В полицию обратился местный сторож. Правоохранители провели ряд проверочных мероприятий и установили личности граждан, причастных к совершению указанного правонарушения. Ими оказались двое подростков 12 и 13 лет. Школьники пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений.

Стражи порядка составили административные протоколы в отношении родителей задержанных. Им предстоит ответить перед законом по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).
саратовская область балашов подростки осквернение могил кладбище полиция задержание
Военкоры ФАН