Двух подростков задержали за осквернение более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух подростков за осквернение могил в Саратовской области. Несовершеннолетние повредили более 50 надгробий на Поворинском кладбище в городе Балашове, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В полицию обратился местный сторож. Правоохранители провели ряд проверочных мероприятий и установили личности граждан, причастных к совершению указанного правонарушения. Ими оказались двое подростков 12 и 13 лет. Школьники пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений.
Стражи порядка составили административные протоколы в отношении родителей задержанных. Им предстоит ответить перед законом по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).