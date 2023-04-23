Двух подростков задержали за осквернение более 50 надгробий на кладбище в Саратовской области

В полицию обратился местный сторож. Правоохранители провели ряд проверочных мероприятий и установили личности граждан, причастных к совершению указанного правонарушения. Ими оказались двое подростков 12 и 13 лет. Школьники пояснили, что опрокинули погребальные стелы из хулиганских побуждений.