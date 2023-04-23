МИД Египта предостерег другие страны от вмешательства в суданский вооруженный конфликт

Каир, 23 апреля. Глава МИД Египта Самех Шукри предостерег от любого иностранного вмешательства в сложившуюся ситуацию в Судане. Это произошло во время его телефонного интервью с местными СМИ.
«Любая внешняя сторона должна воздерживаться от какого-либо вмешательства, подрывающего усилия по обеспечению спокойствия и вывода Судана из этой сложной ситуации», — подчеркнул глава МИД.
В настоящий момент Египет, как и другие государства, занят вопросами эвакуации своих соотечественников из зоны боевых действий. В соседней стране находятся тысячи граждан АРЕ, что значительно затрудняет их безопасный вывоз, тем более что один сотрудник посольства получил в ходе обстрела ранение.
Ранее стало известно о возвращении на родину египетских бойцов, захваченных Силами быстрого реагирования в городе Мероэ. Их задержали еще в самом начале вооруженного конфликта.