МИД Египта предостерег другие страны от вмешательства в суданский вооруженный конфликт

В настоящий момент Египет, как и другие государства, занят вопросами эвакуации своих соотечественников из зоны боевых действий. В соседней стране находятся тысячи граждан АРЕ, что значительно затрудняет их безопасный вывоз, тем более что один сотрудник посольства получил в ходе обстрела ранение.