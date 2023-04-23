ФСБ задержала двух молодых людей при попытке поджечь оборудование на железной дороге в Кемеровской области

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ предотвратили диверсию на железнодорожном перегоне в городе Анжеро-Судженск Кемеровской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
На месте преступления были задержаны 19-летний парень и его 22-летняя подруга. Злоумышленники пытались вскрыть и поджечь пять релейных шкафов на железнодорожном перегоне.
Сотрудники ФСБ изъяли у пары две бутылки с бензином и гвоздодер. В ходе допроса злоумышленники признали вину и заявили, что пытались заработать денег.
За совершение диверсии поджигателям обещали заплатить 35 тысяч рублей. Однако теперь молодым людям грозит до пяти лет лишения свободы по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
Ранее ФСБ задержала группу злоумышленников в Калужской области. Они подозреваются в двух поджогах релейных шкафов на железной дороге.