Три крупных воронки обнаружили в лесу под Владимиром после звука взрыва

Житель Петушинского района Владимирской области рассказал, что накануне вечером, 22 апреля, услышал звук взрыва. После этого сотрудники экстренных служб нашли в расположенном неподалеку лесу три воронки — две старых и одну свежую, сообщает источник ФАН.
О странном звуке, раздавшемся в лесу, рассказал 37-летний мужчина. Вскоре специалисты действительно обнаружили на месте предполагаемого происшествия три воронки размером от одного до пяти метров и глубиной более до 2,5 метра. Источник ФАН подтвердил, что одна из земляных воронок новая. На дне ямы специалисты нашли осколки, но не от БПЛА. Правоохранители устанавливают, что было взорвано, а также личности тех, кто может быть к этому причастен.
В результате инцидента никакого ущерба причинено не было. Рассматриваются разные версии произошедшего.