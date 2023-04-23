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Три крупных воронки обнаружили в лесу под Владимиром после звука взрыва

Происшествия
Три крупных воронки обнаружили в лесу под Владимиром после звука взрыва

Житель Петушинского района Владимирской области рассказал, что накануне вечером, 22 апреля, услышал звук взрыва. После этого сотрудники экстренных служб нашли в расположенном неподалеку лесу три воронки — две старых и одну свежую, сообщает источник ФАН.

О странном звуке, раздавшемся в лесу, рассказал 37-летний мужчина. Вскоре специалисты действительно обнаружили на месте предполагаемого происшествия три воронки размером от одного до пяти метров и глубиной более до 2,5 метра. Источник ФАН подтвердил, что одна из земляных воронок новая. На дне ямы специалисты нашли осколки, но не от БПЛА. Правоохранители устанавливают, что было взорвано, а также личности тех, кто может быть к этому причастен.

В результате инцидента никакого ущерба причинено не было. Рассматриваются разные версии произошедшего.
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