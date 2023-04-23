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Актриса Скарлетт Йоханссон не вернется к роли Черной вдовы в киновселенной Marvel

Общество
Актриса Скарлетт Йоханссон не вернется к роли Черной вдовы в киновселенной Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон не планирует сохранить за собой образ Черной вдовы в киновселенной Marvel. Об этом она объявила в подкасте The Goop.

Девушка назвала опыт работы в Marvel уникальным, подводя итог своей деятельности. Ее последним проектом в роли героини был приквел, посвященный Наташе Романофф, который вышел на экраны после фильма «Мстители. Финал».

Ранее трейлер к фильму «Капитан Марвел 2» побил рекорд по количеству отрицательных оценок среди лент вселенной. Он набрал 16 миллионов просмотров и более 612 тысяч дизлайков.
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