Актриса Скарлетт Йоханссон не вернется к роли Черной вдовы в киновселенной Marvel

Актриса Скарлетт Йоханссон не планирует сохранить за собой образ Черной вдовы в киновселенной Marvel. Об этом она объявила в подкасте The Goop.
Девушка назвала опыт работы в Marvel уникальным, подводя итог своей деятельности. Ее последним проектом в роли героини был приквел, посвященный Наташе Романофф, который вышел на экраны после фильма «Мстители. Финал».
Ранее трейлер к фильму «Капитан Марвел 2» побил рекорд по количеству отрицательных оценок среди лент вселенной. Он набрал 16 миллионов просмотров и более 612 тысяч дизлайков.