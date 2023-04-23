Украина и страны Балтии раскритиковали посла КНР Лу Шайе за слова о российском Крыме

Украина и страны Балтии раскритиковали слова китайского посла во Франции Лу Шайе за слова о Крыме. После этого в Латвии и Эстонии вызвали для объяснений послов КНР. В Киеве подчеркнули, что провокационное заявление дипломата не соответствует официальной позиции Пекина.
Представитель МИД КНР Шайе дал развернутое интервью французскому телеканалу LCI. В ходе беседы он сказал, что Крымский полуостров изначально принадлежал России, а потом РСФСР. И только решением генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева во времена СССР регион «подарили» Украине.
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал такое высказывание посла КНР недопустимыми. В эстонском МИД заметили, что не понимают или не принимают позицию Пекина относительно Крыма. Литовский министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис подчеркнул, что подобные заявления китайской стороны объясняют «недоверие стран Балтии к посредничеству КНР в вопросе мира на Украине».
Напомним, что ранее депутат Европарламента Мик Уоллес раскритиковал требования Евросоюза к Китаю по урегулированию украинского конфликта.