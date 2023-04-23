Украина и страны Балтии раскритиковали посла КНР Лу Шайе за слова о российском Крыме

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал такое высказывание посла КНР недопустимыми. В эстонском МИД заметили, что не понимают или не принимают позицию Пекина относительно Крыма. Литовский министр иностранных дел Габриэлиус Ландсбергис подчеркнул, что подобные заявления китайской стороны объясняют «недоверие стран Балтии к посредничеству КНР в вопросе мира на Украине».