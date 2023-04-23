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Житель столицы РФ прыгнул в Москву-реку за «перерождением»

Происшествия
Житель столицы РФ прыгнул в Москву-реку за «перерождением»

Мужчина рассказал полиции и врачам о своих «божественных ведениях», сообщает РЕН ТВ.

Москвич полностью обнажился и спрыгнул с Андреевского пешеходного моста в реку, после чего начал тонуть. Сотрудники спасательной станции «Крымский мост» помогли 49-летнему мужчине выбраться из воды.

После спасения он поделился с полицией и медиками своими «божественными ведениями», объяснив прыжок желанием «переродиться». Врачи направили пострадавшего в отделение психиатрической помощи.

Ранее сообщалось о гибели мужчины после падения с железнодорожного моста в Челябинске. Тело передали сотрудникам органов правопорядка для установления причины и обстоятельств смерти.
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