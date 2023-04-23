Премьер Израиля отказался от выступления на мероприятии в честь 75-летия независимости страны

На этом фоне глава JFNA Эрик Фингерхут подверг критике демонстрантов. Он подчеркнул, что мероприятие, против которого они выступают, проводится «глубоко преданными будущему Израиля организациями». Фингерхут, несмотря на отказ Нетаньяху от участия в церемониях, выразил ему благодарность от зарубежных еврейских общин за признание важной роли, которую диаспора в Северной Америке сыграла при становлении Государства Израиль. Также глава JFNA пожелал президенту страны Ицхаку Герцогу успехов в продвижении компромиссного решения касательно судебной реформы, которое устроило бы большинство израильтян и укрепило демократические институты государства.