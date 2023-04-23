Премьер Израиля отказался от выступления на мероприятии в честь 75-летия независимости страны

Причиной стали планы противников судебной реформы устроить протесты вокруг места проведения церемоний.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отменил выступление на воскресном вечернем мероприятии в честь 75-летия независимости Израиля.
По мнению местной прессы, причиной стали широкомасштабные протесты, которые противники судебной реформы планировали провести в этот день внутри и вокруг конференц-центра Expo Tel Aviv в Иерусалиме. В этом здании должны пройти церемонии, организованные Еврейскими федерациями Северной Америки (JFNA), Еврейским агентством для Израиля, Всемирной сионистской организацией и рядом других организаций и общин.
На этом фоне глава JFNA Эрик Фингерхут подверг критике демонстрантов. Он подчеркнул, что мероприятие, против которого они выступают, проводится «глубоко преданными будущему Израиля организациями». Фингерхут, несмотря на отказ Нетаньяху от участия в церемониях, выразил ему благодарность от зарубежных еврейских общин за признание важной роли, которую диаспора в Северной Америке сыграла при становлении Государства Израиль. Также глава JFNA пожелал президенту страны Ицхаку Герцогу успехов в продвижении компромиссного решения касательно судебной реформы, которое устроило бы большинство израильтян и укрепило демократические институты государства.
Однако генеральный директор Израильского движения за реформы и прогрессивный иудаизм Анна Кислянски столь же критически ответила организаторам мероприятия. Она подчеркнула, что им не помешало бы сперва понять причины народных волнений и отказаться от приглашения премьера, который своими действиями раскалывает общество страны и разрушает связи с диаспорой.
Несмотря на приостановку продвижения судебной реформы, протесты в стране все еще продолжаются. Накануне на улицы городов Израиля вновь вышли порядка 380 тысяч человек, добивающихся отказа правительства от спорной инициативы.
В то же время администрация Нетаньяху, непосредственно заинтересованная в расширении своих полномочий и влиянии на судебные органы, вряд ли отзовет законопроект. В частности, сам премьер таким образом надеется избежать наказания в рамках нескольких уголовных дел, по которым ему предъявляют обвинения в коррупции и злоупотреблении общественным доверием.