Более тысячи итальянских компаний собираются участвовать в конференции по восстановлению Украины

В мероприятии, посвященном восстановлению Украины, планируют принять участие более тысячи итальянских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел страны и вице-премьер Антонио Таяни.
Глава МИД отметил, что Италия будет играть главную роль в восстановлении Украины. По его словам, уже большое количество местных организаций проявили желание помочь Киеву. Более того, Таяни подчеркнул, что в ближайшее время Украина станет частью Евросоюза, в том числе и европейского рынка.
Известно, что конференция, организованная властями Италии, по восстановлению Украины пройдет 26 апреля в Риме.
Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что странам Западной Европы придется внести свой вклад в восстановление украинской экономики. Он утверждает, что на эту задачу потребуется 411 миллиардов долларов.