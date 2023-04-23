Более тысячи итальянских компаний собираются участвовать в конференции по восстановлению Украины

Глава МИД отметил, что Италия будет играть главную роль в восстановлении Украины. По его словам, уже большое количество местных организаций проявили желание помочь Киеву. Более того, Таяни подчеркнул, что в ближайшее время Украина станет частью Евросоюза, в том числе и европейского рынка.