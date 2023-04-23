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Более тысячи итальянских компаний собираются участвовать в конференции по восстановлению Украины

Политика
Более тысячи итальянских компаний собираются участвовать в конференции по восстановлению Украины

В мероприятии, посвященном восстановлению Украины, планируют принять участие более тысячи итальянских компаний. Об этом заявил министр иностранных дел страны и вице-премьер Антонио Таяни.

Глава МИД отметил, что Италия будет играть главную роль в восстановлении Украины. По его словам, уже большое количество местных организаций проявили желание помочь Киеву. Более того, Таяни подчеркнул, что в ближайшее время Украина станет частью Евросоюза, в том числе и европейского рынка.

Известно, что конференция, организованная властями Италии, по восстановлению Украины пройдет 26 апреля в Риме.

Ранее глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что странам Западной Европы придется внести свой вклад в восстановление украинской экономики. Он утверждает, что на эту задачу потребуется 411 миллиардов долларов.
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