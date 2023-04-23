«Мы из России, и это всем очевидно и понятно»: Пригожин о водружении флагов ЧВК «Вагнер» при взятии населенных пунктов в зоне СВО

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объяснил причину, по которой «музыканты» устанавливают свой флаг при взятии населенных пунктов в зоне спецоперации на Украине.
Бизнесмен поведал историю Знамени Победы над Рейхстагом. Он напомнил, что советские солдаты водружали не флаг СССР, а штурмовое знамя 150-й Идрицкой дивизии, поскольку ни у кого не возникало сомнений, что она является частью Красной армии. Таким же образом всеми воспринимается и ЧВК «Вагнер.
«И поэтому нет ни у кого сомнений в том, что ЧВК «Вагнер» хоть и не принадлежит российским вооруженным силам, это российский бренд. Мы из России, и это всем очевидно и понятно», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Он также рассказал о предложениях со стороны представителей иностранных государств, которые хотят обсудить возможность создания на территории их стран аналог ЧВК «Вагнер».
«И все они обещают зеленый свет, а есть три уровня света. Зеленый – это когда все счастливы, когда национальный подъем, когда каждый хочет быть причастен, это когда Гагарин летит в космос. Второе – когда ты должен что-то сделать, доказать власть имущим, что ты можешь и тогда тебя будут поддерживать. И красный – то, что сегодня у нас находится на территории РФ — это когда ты рвешься к победе, но тебе на месте, внутри твоего государства, вставляют все возможные палки в колеса, для того, чтобы не было успешных брендов, потому что те, кто вставляют палки в колеса – сами ничего не могут и другим не дают», — заключил Пригожин.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после его требования к ВСУ удержать Бахмут (Артемовск) вплоть до 9 мая. Пригожин призвал главу государства не убивать своими руками десятки тысяч украинцев.