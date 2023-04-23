«Мы из России, и это всем очевидно и понятно»: Пригожин о водружении флагов ЧВК «Вагнер» при взятии населенных пунктов в зоне СВО

Бизнесмен поведал историю Знамени Победы над Рейхстагом. Он напомнил, что советские солдаты водружали не флаг СССР, а штурмовое знамя 150-й Идрицкой дивизии, поскольку ни у кого не возникало сомнений, что она является частью Красной армии. Таким же образом всеми воспринимается и ЧВК «Вагнер.